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Сборная Грузии по футболу. Игра против команды Эстонии.

Грузия vs Эстония: все, что нужно знать о предстоящем матче

photo: Georgian Football Federation / FB
Грузия
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С турнирной точки зрения матч не представляет никакого интереса – сборная Грузии, занимающая третье место в группе, выше второй позиции не поднимется

ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Заключительный матч Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Эстонии во второй группе дивизиона "С", состоится в Тбилиси 18 ноября. Встреча пройдет на "Динамо Арене" и начнется в 21:00 по местному времени.

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В предстоящем матче руководить сборной Грузии будет Рамаз Сванадзе, после того, как пост главного тренера команды покинул словацкий специалист Владимир Вайсс.

Торнике Окриашвили. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
© photo: AFP 2020 / VANO SHLAMOV
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Обслуживать предстоящий матч будет бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто.

Сборные Грузии и Эстонии сыграют между собой в восьмой раз. Только одна из этих встреч носила официальный характер. В текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА команды встретились в Таллинне и победу одержала сборная Грузии 1:0. Стоит также отметить, что в Тбилиси грузинские футболисты ни разу не проигрывали, одержав три победы.

С турнирной точки зрения матч не представляет никакого интереса. Эстония при любом раскладе завершит турнир на последнем месте и следующий розыгрыш Лиги наций УЕФА проведет в дивизионе "D". Что касается сборной Грузии, то наша команда, занимающая на данный момент третье место в группе, выше второй позиции не поднимется.

Из-за эпидемиологической ситуации в стране, вызванной пандемией COVID-19, минздравом Грузии было принято решение о том, что матч пройдет без болельщиков.

Интересно, чем может закончиться игра? Спортивный обозреватель Sputnik Грузия сделал прогноз на предстоящий матч Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Эстонии.



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