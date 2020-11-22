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Спецмашина расчищает дорогу на Ларсе

Верхний Ларс: дорога в направлении границы с Россией открыта

photo: Roads Department of Georgia / FB
Грузия
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (115)
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На участке Гудаури-Коби движение осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Движение на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, открыта для автотранспорта с прицепами и полуприцепами, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Движение транспорта на этом участке дороги возобновилось после проведения очистительных работ.

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© photo: Sputnik / Elizabeth Joudro
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На участке Гудаури-Коби движение осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели. Машины с прицепами и полуприцепами, а также большие автобусы (более 30 посадочных мест) могут двигаться по тоннелям только в одностороннем режиме.

За соблюдением режима будет следить патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс или Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (115)


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