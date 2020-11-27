Страшное ДТП в Грузии: погибли три человека

Чтобы вытащить автомобиль со дна реки понадобилась помощь водолазов, которые обнаружили в автомобиле три тела

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. У города Мцхета легковой автомобиль упал в реку, погибли три человека, на их поиски ушло несколько часов, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным службы, автомобиль упал в реку с высоты 30 метров и, когда спасатели прибыли на место, он уже был полностью под водой.

Для того, чтобы вытащить автомобиль со дна реки понадобилась помощь водолазов, которые обнаружили в автомобиле три тела. Поиски длились несколько часов, в них участвовало 15 спасателей.

Позже им удалось доставить на берег тела и автомобиль.

Уголовное дело по факту возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения транспорта или его эксплуатации, повлекшее гибель двух и более человек».