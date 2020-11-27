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Кутаиси - Скорая помощь 112

Страшное ДТП в Грузии: погибли три человека

© Sputnik / STRINGER
Грузия
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Sputnik Грузия
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Чтобы вытащить автомобиль со дна реки понадобилась помощь водолазов, которые обнаружили в автомобиле три тела

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. У города Мцхета легковой автомобиль упал в реку, погибли три  человека, на их поиски ушло несколько часов, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным службы, автомобиль упал в реку с высоты 30 метров и, когда спасатели прибыли на место, он уже был полностью под водой.

Движение машин по набережной в час пик. Трафик
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Для того, чтобы вытащить автомобиль со дна реки понадобилась помощь водолазов, которые обнаружили в автомобиле три тела.  Поиски длились несколько часов, в них участвовало 15 спасателей.

Позже им удалось доставить на берег тела и автомобиль.

Уголовное дело по факту возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения транспорта или его эксплуатации, повлекшее гибель двух и более человек».

 



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