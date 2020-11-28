"Когда нет скандалов, их придумывают" – эксперты о фейковых новостях в грузинских СМИ

По мнению грузинских и российских медиа-экспертов, количество фейковых новостей во всем мире превышает разумные пределы, и с этим нужно как-то бороться

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Грузинские средства массовой информации политически поляризованы, что стало очевидно в преддверии парламентских выборов в стране, заявил журналист, международник и обозреватель Давид Ахвледиани.

В пятницу в онлайн-формате прошла встреча грузинских и российских журналистов и медиа-экспертов на тему "Рост новых медиа в Грузии. Трансформация публичной политической сферы". Организатор мероприятия Грузино-Российский общественный центр имени Е. М. Примакова при содействии Фонда Горчакова.

Участники проанализировали проблему распространения фейковой информации в Грузии и попытались найти пути для противодействия ее распространения.

"На данном этапе медиа в Грузии находятся в застое. Это касается как телевизионных каналов, так и большой части электронных и печатных изданий. Во всей красе это проявилось в период перед выборами в парламент. Известно, что СМИ в Грузии также поляризованы, как и политическое поле. Фактически оно разделено и выкрашено, образно говоря, в красные и синие цвета. Это, кстати, заметно и на экранах. Фон просаакашвилиевских каналов – багряный, а провластных – голубой", – сказал Ахвледиани

По его словам, такие телеканалы используют вульгарные методы вещания: модерацию текстов, искажение фактов, наглую и грубую пропаганду и даже элементы нейролингвистики.

Медиа-эксперт Георгий Ахвледиани же считает, что в последнее время в Грузии остро стоит проблема фейкньюсов и ради пиара с рейтингом медиасредства готовы идти на все.

"Самое главное, что можно сказать о новшестве на рынке грузинских телеканалов – это фейкньюсы, которые превзошли все. Я не думаю, что в какой-нибудь стране в мире есть телеканалы, которые производят столько фейкньюсов, как в Грузии. К сожалению, нет никакой управы над такими каналами, нет законов, которые пресекали бы эту клевету и выдуманную информацию", – сказал Ахвледиани.

По его словам, понятно, что у телеканалов большой интерес в том, чтобы найти скандальную информацию, однако скандалы происходят не каждый день и даже не каждый месяц. Грузинские телеканалы же выдумывают факты, делают о них сюжеты и приводят своих же экспертов, рассказал эксперт.

"В последние годы телеканалы превратились в дополнение к пресс-службе политической партии. У нас сейчас стоит вопрос принять закон, который будет как-то контролировать эту ситуацию. Но есть вторая сторона медали – оппозиция и телеканалы будут говорить, что в стране ущемляются свобода слова и так далее", – подчеркнул он.

Секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир уверяет – то, что происходит в грузинской журналистике, затрагивает медиа в разных странах.

"Каким бы странным это ни казалось нашим грузинским коллегам, все процессы, через которые проходят и будут проходить в течение ближайших лет их СМИ и журналистское сообщество, одинаковы для всех стран", – сказал Шафир.

По его словам, "новые СМИ" стучатся в нашу дверь, о чем говорит появление таких платформ как TikTok. Подобные проекты будут появляться и в будущем, а журналистам надо готовиться к жизни в мире с этими новыми технологиями уже сейчас.

"Нам надо задуматься о том, какое количество фейкньюсов обвалится на нас уже завтра. Их количество сегодня и так превышает все разумные пределы не только в Грузии, но и в России и в Соединенных Штатах", – отметил Шафир.

Одним из вариантов решения столь важной проблемы, эксперты считают повышение уровня аналитического мышления самой публики.