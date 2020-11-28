Сразу два региона Грузии остались без газа из-за аварии

По данным компании, в данный момент на месте мобилизованы технические группы и делается все для восстановления подачи газа

ТБИЛИСИ, 28 ноя - Sputnik. Из-за повреждения ответвления магистрального газопровода "Кутаиси – Сухуми" сразу два региона Грузии – Гурия и Аджарская АР – остались без природного газа, говорится в сообщении Компании транспортирования газа Грузии.

По данным компании, в данный момент на месте мобилизованы технические группы и делается все для восстановления подачи газа.

Компании транспортирования газа Грузии – единственная компания Грузии с постоянной лицензией на транспортировку природного газа в стране. Она оперирует магистральными газопроводами общей длиной 1 851,43 километра.