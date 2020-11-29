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Газовая плита

Газоснабжение двух регионов Грузии удалось частично восстановить

© Sputnik / Levan Avlabreli
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201129/250192714/Gazosnabzhenie-dvukh-regionov-Gruzii-udalos-chastichno-vosstanovit.html

В течение дня газоснабжение восстановится у всего населения Гурии и Аджарской автономной республики

ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Специалистам "Компании транспортирования газа Грузии" удалось восстановить газоснабжение стратегических объектов – гостиниц для зараженных коронавирусом и больниц – в Гурии и Аджарской АР.

Включенная конфорка на газовой плите
© Sputnik / Levan Avlabreli
Сразу два региона Грузии остались без газа из-за аварии

Полная подача газа восстановится до конца дня, говорится в сообщении на сайте компании.

В результате аварии на ответвлении в Кобулети магистрального газопровода "Кутаиси – Сухуми" в субботу два региона Грузии остались без газа. Перед газозаправочными станциями выстроились очереди людей с газовыми баллонами.

К полуночи подача газа возобновилась стратегическим объектам, гостиницам для зараженных коронавирусом и больницам. В 09:00 началось поэтапное возобновление газоснабжения для всех, продлится оно до конца дня.

Теги:
Грузия, газ


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