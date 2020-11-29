Газоснабжение двух регионов Грузии удалось частично восстановить

В течение дня газоснабжение восстановится у всего населения Гурии и Аджарской автономной республики

ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Специалистам "Компании транспортирования газа Грузии" удалось восстановить газоснабжение стратегических объектов – гостиниц для зараженных коронавирусом и больниц – в Гурии и Аджарской АР.

Полная подача газа восстановится до конца дня, говорится в сообщении на сайте компании.

В результате аварии на ответвлении в Кобулети магистрального газопровода "Кутаиси – Сухуми" в субботу два региона Грузии остались без газа. Перед газозаправочными станциями выстроились очереди людей с газовыми баллонами.

К полуночи подача газа возобновилась стратегическим объектам, гостиницам для зараженных коронавирусом и больницам. В 09:00 началось поэтапное возобновление газоснабжения для всех, продлится оно до конца дня.