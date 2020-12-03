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Аукцион

В Грузии состоится благотворительный онлайн-аукцион в поддержку детей с ОВЗ

© CC0 / Pixabay
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201203/250232197/V-Gruzii-sostoitsya-blagotvoritelnyy-onlayn-auktsion-v-podderzhku-detey-s-OVZ.html

В качестве благотворительных лотов на аукционе будут представлены товары и услуги партнеров из разных сфер: здоровья, красоты, образования, туризма, гастрономии, психологии, искусства, саморазвития и других

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Благотворительный онлайн-аукцион в поддержку Фонда "Серафим", который построил бесплатный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, состоится в Грузии 4 декабря.

Фонд "Серафим" построил и скоро откроет на Черноморском побережье Грузии реабилитационный центр для детей с особенностями физического развития. Средства от реализации этих лотов будут направлены на завершение строительства и закупку оборудования.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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На мероприятии в режиме онлайн могут присутствовать одновременно до 100 человек. Находясь в пространстве аукциона, каждый из участников сможет приобрести интересный ему товар или услугу по назначенной им цене в специальном чате. На повышение ставки дается 1 минута. Тот, кто за 1 минуту предложит за лот большую цену, становится его обладателем. Для участия в онлайн-аукционе нужно пройти регистрацию. В назначенную дату участники получат письмо-приглашение со ссылкой на прямой эфир и в чат онлайн-аукциона.

Потенциальные участники аукциона заранее могут выбрать интересные для себя лоты и присоединиться к аукциону тогда, когда будет их время презентации по заранее опубликованному расписанию.

В качестве благотворительных лотов на аукционе будут представлены товары и услуги партнеров из разных сфер: здоровья, красоты, образования, туризма, гастрономии, психологии, искусства, саморазвития и так далее.

Мероприятие будет проходить с 11:00 до 18:00.



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