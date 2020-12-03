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Пробки и заторы на тбилисских улицах - набережная в час пик вечером

Движение машин в центре Тбилиси будет частично ограничено

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Грузия
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (421)
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На протяжении девяти дней автомобилисты не смогут свободно передвигаться в столичном районе Крцаниси

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Движение автотранспорта в тбилисском районе Крцаниси будет частично ограничено на протяжении девяти дней, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

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На территории, прилегающей к площади Горгасали в центре Тбилиси, осуществляются ремонтные работы. В частности, от памятника Петре Багратиони в направлении улицы Гулия до моста "300 Арагвинцев" планируюся ремонт дороги и прокладка асфальтового покрытия.

На указанном участке движение автотранспорта будет частично ограничено с 5 до 13 декабря включительно.

Столичная мэрия приносит извинения за дискомфорт.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (421)


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