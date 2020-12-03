Движение машин в центре Тбилиси будет частично ограничено

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Движение автотранспорта в тбилисском районе Крцаниси будет частично ограничено на протяжении девяти дней, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.
На территории, прилегающей к площади Горгасали в центре Тбилиси, осуществляются ремонтные работы. В частности, от памятника Петре Багратиони в направлении улицы Гулия до моста "300 Арагвинцев" планируюся ремонт дороги и прокладка асфальтового покрытия.
На указанном участке движение автотранспорта будет частично ограничено с 5 до 13 декабря включительно.
Столичная мэрия приносит извинения за дискомфорт.