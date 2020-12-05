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Черная пятница - покупатели на автобусной остановке с покупками в масках

В Грузии за сутки снова выявлено рекордное число новых случаев коронавируса

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (355)
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Sputnik Грузия
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Грузия переживает вторую волну коронавируса – в субботу эпидемиологи вновь выявили более пяти тысяч зараженных

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 450 – это самый высокий показатель в Грузии с начала пандемии.

По данным правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 158 154 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа скончались 37 человек, ковид-клиники покинули 2 306 человек. С начала пандемии вылечились 129 210 пациентов, скончались – 1 462.

В карантине в данное время находятся 1 325 человек, в стационарах – 6 671, в ковид-гостиницах – 4 067.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (355)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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