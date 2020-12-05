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Спецтехника расчищает снег на военно-грузинской дороге

Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта для трайлеров

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Грузия
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (118)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201205/250258403/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-k-gruzino-rossiyskoy-granitse-zakryta-dlya-traylerov.html

Для остальных видов транспорта движение свободно, однако на участке Гудаури-Коби ему запрещено останавливаться

ТБИЛИСИ, 05 ноя — Sputnik. Из-за снегопада и низкой температуры на отрезке Гудаури-Коби ведущей в Россию дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Для остальных видов транспорта движение свободно, однако на участке Гудаури-Коби ему запрещено останавливаться.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Несмотря на то, что в связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы с марта 2020 года для иностранцев, перевозка грузов через территорию страны осуществляется беспрепятственно.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (118)
Теги:
Грузино-российская граница, Верхний Ларс


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