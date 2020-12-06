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Патрульная полиция

В Грузии жертвами преступлений за 10 месяцев стали 12,9 тысячи человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Темы:
Преступность в Грузии (1226)
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Примечательно, что женщины в Грузии становятся жертвами преступлений чаще, чем мужчины

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. За 10 месяцев 2020 года жертвами преступления в Грузии стали 12 866 человек, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

По данным "Сакстата", наиболее часто жертвами преступления являются люди от 25 до 35 лет, реже всего несовершеннолетние.

Преступность в Грузии в период пандемии
© Sputnik
Преступность в Грузии в период пандемии

При этом женщины чаще становятся жертвами преступников, чем мужчины. В период с 1 января по 31 октября от различных преступлений пострадали 7 106 женщин и 5 670 мужчин.

Подавляющее большинство жертв преступлений в Грузии – граждане страны. Из почти 12,9 тысячи человек, пострадавших от криминала за указанный период, иностранцами являются только 568 человек.

Статус жертвы преступления в Грузии предоставляет прокуратура Грузии в ходе расследования. Она же представляет ее интересы в суде.

Всего за 10 месяцев 2020 года было зарегистрировано 48 543 преступления. Самыми распространенными являются воровство, семейное насилие и преступления, связанные с наркотиками.

Темы:
Преступность в Грузии (1226)
Теги:
Грузия, преступность


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