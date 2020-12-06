В Грузии жертвами преступлений за 10 месяцев стали 12,9 тысячи человек

Примечательно, что женщины в Грузии становятся жертвами преступлений чаще, чем мужчины

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. За 10 месяцев 2020 года жертвами преступления в Грузии стали 12 866 человек, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

По данным "Сакстата", наиболее часто жертвами преступления являются люди от 25 до 35 лет, реже всего несовершеннолетние.

При этом женщины чаще становятся жертвами преступников, чем мужчины. В период с 1 января по 31 октября от различных преступлений пострадали 7 106 женщин и 5 670 мужчин.

Подавляющее большинство жертв преступлений в Грузии – граждане страны. Из почти 12,9 тысячи человек, пострадавших от криминала за указанный период, иностранцами являются только 568 человек.

Статус жертвы преступления в Грузии предоставляет прокуратура Грузии в ходе расследования. Она же представляет ее интересы в суде.

Всего за 10 месяцев 2020 года было зарегистрировано 48 543 преступления. Самыми распространенными являются воровство, семейное насилие и преступления, связанные с наркотиками.