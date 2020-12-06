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Военно-грузинская дорога

Верхний Ларс сегодня: дорога в Россию по-прежнему закрыта для грузовиков

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Грузия
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Темы:
Грузино-российская граница (104)
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https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201206/250262617/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-v-Rossiyu-po-prezhnemu-zakryta-dlya-gruzovikov.html

На участке Гудаури-Коби движение осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Из-за снега и низкой температуры движение на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, закрыто для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

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Движение для других видов автотранспорта свободно. За соблюдением режима следит патрульная полиция.

На участке Гудаури-Коби движение осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Темы:
Грузино-российская граница (104)


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