Верхний Ларс сегодня: дорога в Россию по-прежнему закрыта для грузовиков

На участке Гудаури-Коби движение осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Из-за снега и низкой температуры движение на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, закрыто для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Движение для других видов автотранспорта свободно. За соблюдением режима следит патрульная полиция.

На участке Гудаури-Коби движение осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.