Туман стал причиной закрытия дороги на востоке Грузии

Трасса Ничбиси – Диди Тонети одна из популярных трасс для гонок - на ней несколько раз проводились соревнования по дрифту

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Из-за тумана, ветра и плохой видимости закрылось автомобильное движение на трассе Ничбиси-Тонети, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.

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По данным департамента, дорога Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети полностью закрыта для всех видов автотранспорта.

Трасса Ничбиси – Диди Тонети одна из популярных трасс для гонок. На этой трассе несколько раз проводились соревнования по дрифту. Последняя такая гонка прошла в сентябре 2020 года.