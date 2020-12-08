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Заснеженная дорога близ Манглиси, ведущая к Дидгори

Туман стал причиной закрытия дороги на востоке Грузии

© Sputnik / STRINGER
Грузия
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (423)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201208/250283904/Tuman-stal-prichinoy-zakrytiya-dorogi-na-vostoke-Gruzii.html

Трасса Ничбиси – Диди Тонети одна из популярных трасс для гонок - на ней несколько раз проводились соревнования по дрифту

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Из-за тумана, ветра и плохой видимости закрылось автомобильное движение на трассе Ничбиси-Тонети, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.

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По данным департамента, дорога Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети полностью закрыта для всех видов автотранспорта.

Трасса Ничбиси – Диди Тонети одна из популярных трасс для гонок. На этой трассе несколько раз проводились соревнования по дрифту. Последняя такая гонка прошла в сентябре 2020 года.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (423)
Теги:
дороги, Погода, Грузия


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