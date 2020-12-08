Туман стал причиной закрытия дороги на востоке Грузии

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Из-за тумана, ветра и плохой видимости закрылось автомобильное движение на трассе Ничбиси-Тонети, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.
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По данным департамента, дорога Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети полностью закрыта для всех видов автотранспорта.
Трасса Ничбиси – Диди Тонети одна из популярных трасс для гонок. На этой трассе несколько раз проводились соревнования по дрифту. Последняя такая гонка прошла в сентябре 2020 года.