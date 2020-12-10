В Грузии начинается новый этап отбора судей Верховного суда

Высший совет юстиции выбрал из них 50 кандидатов и теперь должен провести собеседование с каждым из них. За процессом будут следить представители Народного защитника и миссии ОБСЕ

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Высший совет юстиции начинает собеседования с 50 претендентами на девять вакантных мест судей Верховного суда Грузии для окончательной комплектации высшей судебной инстанции, говорится в сообщении на сайте Высшего совета юстиции.

Отбор судей Верховного суда стартовал 8 октября. Заявки на участие подали 111 кандидатов.

Высший совет юстиции выбрал из них 50 кандидатов и теперь должен провести собеседование с каждым из них. За процессом будут следить представители Народного защитника и миссии ОБСЕ.

Первыми, кто пройдет собеседование, станут судья Тбилисского городского суда Ивери Абашидзе и судья Тбилисского апелляционного суда Гоча Абусеридзе.

После того как список претендентов сократится до 20, начнется голосование за каждого из них, чтобы далее представить в парламент на утверждение. В этот список попадут те, кто заручится поддержкой 2/3 состава Высшего совета юстиции.

В парламент нужно будет отправить не только список кандидатов, но и информацию о них, а также заключение Высшего совета юстиции.

Депутаты парламента Грузии десятого созыва рассмотрят всех кандидатов в судьи и проголосуют за каждого из них по отдельности. Для того чтобы стать судьей, кандидат должен получить поддержку минимум 76 депутатов.

В том случае, если парламент откажется утверждать того или иного кандидата, Высший совет юстиции должен будет представить парламенту кандидата из числа тех, кто не дошел до третьего этапа отбора.

Кандидатами в судьи Верховного суда могут стать граждане Грузии старше 30 лет, которые являются действующими судьями с опытом работы не менее 5 лет; бывшие судьи также с опытом работы не менее 5 лет, покинувшие должность не более десяти лет назад; специалисты судебной системы с опытом работы не менее 5 лет.

Отбор судей Верховного суда – одна из самых сложных тем для Грузии, которая привела в начале 2019 года к громкому скандалу. В итоге в стране были разработаны новые правила отбора судей. Часть судей была назначена уже по новым правилам, а часть вакансий остается незаполненной, поскольку было решено доработать и новые правила, но оставить этот вопрос парламенту нового созыва. Согласно новым правилам, кандидаты имеют право обжаловать решение Высшего совета юстиции на любом из этапов отбора.