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საქართველოს უზენაესი სასამართლო

В Грузии начинается новый этап отбора судей Верховного суда

photo : Supreme Court of Georgia / FB
Грузия
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Sputnik Грузия
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Высший совет юстиции выбрал из них 50 кандидатов и теперь должен провести собеседование с каждым из них. За процессом будут следить представители Народного защитника и миссии ОБСЕ

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Высший совет юстиции начинает собеседования с 50 претендентами на девять вакантных мест судей Верховного суда Грузии для окончательной комплектации высшей судебной инстанции, говорится в сообщении на сайте Высшего совета юстиции.

Символы закона и правосудия
© CC0 / Pixabay / pixel2013
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Отбор судей Верховного суда стартовал 8 октября. Заявки на участие подали 111 кандидатов.

Высший совет юстиции выбрал из них 50 кандидатов и теперь должен провести собеседование с каждым из них. За процессом будут следить представители Народного защитника и миссии ОБСЕ.

Первыми, кто пройдет собеседование, станут судья Тбилисского городского суда Ивери Абашидзе и судья Тбилисского апелляционного суда Гоча Абусеридзе.

После того как список претендентов сократится до 20, начнется голосование за каждого из них, чтобы далее представить в парламент на утверждение. В этот список попадут те, кто заручится поддержкой 2/3 состава Высшего совета юстиции.

В парламент нужно будет отправить не только список кандидатов, но и информацию о них, а также заключение Высшего совета юстиции.

Депутаты парламента Грузии десятого созыва рассмотрят всех кандидатов в судьи и проголосуют за каждого из них по отдельности. Для того чтобы стать судьей, кандидат должен получить поддержку минимум 76 депутатов.

В том случае, если парламент откажется утверждать того или иного кандидата, Высший совет юстиции должен будет представить парламенту кандидата из числа тех, кто не дошел до третьего этапа отбора.

Высший совет юстиции Грузии
photo: High Council of Justice of Georgia / FB
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Кандидатами в судьи Верховного суда могут стать граждане Грузии старше 30 лет, которые являются действующими судьями с опытом работы не менее 5 лет; бывшие судьи также с опытом работы не менее 5 лет, покинувшие должность не более десяти лет назад; специалисты судебной системы с опытом работы не менее 5 лет.

Отбор судей Верховного суда – одна из самых сложных тем для Грузии, которая привела в начале 2019 года к громкому скандалу. В итоге в стране были разработаны новые правила отбора судей. Часть судей была назначена уже по новым правилам, а часть вакансий остается незаполненной, поскольку было решено доработать и новые правила, но оставить этот вопрос парламенту нового созыва. Согласно новым правилам, кандидаты имеют право обжаловать решение Высшего совета юстиции на любом из этапов отбора.

Теги:
Грузия, Верховный суд Грузии


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