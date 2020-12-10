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Режиссер Лучано Глор

В Тбилиси от COVID-19 скончался швейцарский кинорежиссер

photo: Culture and Creativity / FB
Грузия
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2178)
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С 2015 года Глор жил в Тбилиси и работал независимым консультантом в частных и государственных учреждениях

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Швейцарский кинорежиссер и дипломат Лучано Глор (Luciano Gloor) скончался в Тбилиси от осложнений, вызванных коронавирусом, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии в Facebook.

Оператор, режиссер и сценарист Александр Рехвиашвили
photo: Russian Club / FB
Из жизни ушел оператор и кинорежиссер Александр Рехвиашвили

Кинопродюсер и киноэксперт Лучиано Глор на протяжении 25 лет проработал в киноиндустрии Европы, Южной Африки и Южного Кавказа. С 2015 года Глор жил в Тбилиси и работал здесь независимым консультантом в частных и государственных учреждениях.

Творческая биография Лучано Глора включает как художественные фильмы, так и документальные копродукции. Его картины были показаны в официальной программе Локарно, Каннского, Берлинского, Венецианского кинофестивалей.

В последние годы Лучано Глор работал над рядом важных культурных проектов. Последним из них был документальный фильм Марадии Цаава "Вода не имеет границ".

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2178)


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