В Тбилиси от COVID-19 скончался швейцарский кинорежиссер

С 2015 года Глор жил в Тбилиси и работал независимым консультантом в частных и государственных учреждениях

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Швейцарский кинорежиссер и дипломат Лучано Глор (Luciano Gloor) скончался в Тбилиси от осложнений, вызванных коронавирусом, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии в Facebook.

Кинопродюсер и киноэксперт Лучиано Глор на протяжении 25 лет проработал в киноиндустрии Европы, Южной Африки и Южного Кавказа. С 2015 года Глор жил в Тбилиси и работал здесь независимым консультантом в частных и государственных учреждениях.

Творческая биография Лучано Глора включает как художественные фильмы, так и документальные копродукции. Его картины были показаны в официальной программе Локарно, Каннского, Берлинского, Венецианского кинофестивалей.

В последние годы Лучано Глор работал над рядом важных культурных проектов. Последним из них был документальный фильм Марадии Цаава "Вода не имеет границ".