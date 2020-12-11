Председателем парламента Грузии стал Арчил Талаквадзе

Талаквадзе уже занимал пост главы парламента в парламенте прошлого созыва. Впервые он стал депутатом парламента по итогам выборов 2016 года

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил кандидатуру Арчила Талаквадзе от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в качестве председателя законодательного органа.

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За него проголосовали 86 депутатов парламента.

"Более двух миллионов наших сограждан сделали свой выбор и мы не имеем права ставить его под сомнение. Выборы 2020 года создали возможность многопартийного парламента, сотрудничества между здоровыми политическими силами, оппонирования, основанного на аргументах, а не на оскорблениях, и возможность делать политику, основанную на западных демократических ценностях. И это достижение не должно быть потеряно из-за капризов отдельных политиков. Демократия – это участие, и ее бойкотирование недопустимо. Демократия – это борьба и переговоры внутри парламента, а не использование других средств за его пределами", – сказал Талаквадзе.

При этом в зале заседания нет ни одного представителя оппозиционных партий, прошедших в парламент. Большая часть из них собралась во дворе Дворца учащейся молодежи и публично подписала отказ от мандатов.

Талаквадзе призвал оппозицию найти общий язык и продолжить переговоры, еще раз подчеркнув, что результаты выборов являются законными. "Я прошу вас использовать депутатский мандат и вести парламентскую деятельность с индивидуальной ответственностью и сохранять прямое общение с обществом", – сказал Талаквадзе.

До этого парламент принял к сведению информацию о создании в парламенте фракции "Грузинская мечта", которую возглавит Мамука Мдинарадзе, а также информацию о создании парламентского большинства, которое возглавит Ираклий Кобахидзе.

Талаквадзе уже занимал пост главы парламента в парламенте прошлого созыва. Он впервые стал депутатом парламента по итогам выборов 2016 года. До этого Талаквадзе два года занимал пост заместителя министра внутренних дел Грузии. С 2012 по 2014 год Талаквадзе был заместителем министра по исполнению наказаний.

Ранее с 2011 по 2012 год, а также с 2006 по 2007 год Талаквадзе работал в USAID. В 2007-2009 годы он работал в офисе Народного защитника Грузии.