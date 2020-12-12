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Ковид-география Грузии: число скончавшихся в стране за сутки побило рекорд

© AP Photo / Jean-Francois Badias
Грузия
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (405)
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Из заболевших в тяжелом состоянии находится 1 165 человек, из которых 442 подключены к аппаратам искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. В Грузии установлен новый антирекорд суточной смертности пациентов от коронавирусной инфекции – за день в стране скончались 50 человек, следует из данных официального сайта StopCov.

Прошлый печальный рекорд был зафиксирован 22 ноября, когда за сутки скончались 49 человек. Всего в Грузии коронавирус унес жизни 1 744 человек.

Паата Имнадзе и Тенгиз Церцвадзе
photo: Government of Georgia / FB
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За последние сутки в стране выявили 3 907 новых случаев коронавируса.

Ковид-география по регионам

Тбилиси сохраняет лидерство по числу новых инфицированных коронавирусом в Грузии – в столице было выявлено 1 588 новых случаев за сутки, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

Всего, по его словам, за 24 часа было проведено 18 907 тестов, из которых 11 064 – на антиген и 7 843 – ПЦР.

Что касается регионов, то там ситуация выглядит следующим образом:

                                  Регион Число новых случаев
Имерети 599
Аджария 333
Самегрело - Земо Сванети 299
Шида Картли 263
Кахети 243
Гурия 114
Самцхе-Джавахети 94
Мцхета-Мтианети 83
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 28

На данный момент в Грузии 30 995 активных случаев коронавируса. Из них 6 817 зараженных лечатся в клиниках страны, 3 227 человек – в ковид-гостиницах, а 20 951 – дома.

Из заболевших в тяжелом состоянии находится 1 165 человек, из которых 442 подключены к аппаратам искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса был зафиксирован в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число инфицированных в Грузии составляет 187 006 человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (405)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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