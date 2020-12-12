Ковид-география Грузии: число скончавшихся в стране за сутки побило рекорд

Из заболевших в тяжелом состоянии находится 1 165 человек, из которых 442 подключены к аппаратам искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. В Грузии установлен новый антирекорд суточной смертности пациентов от коронавирусной инфекции – за день в стране скончались 50 человек, следует из данных официального сайта StopCov.

Прошлый печальный рекорд был зафиксирован 22 ноября, когда за сутки скончались 49 человек. Всего в Грузии коронавирус унес жизни 1 744 человек.

За последние сутки в стране выявили 3 907 новых случаев коронавируса.

Ковид-география по регионам

Тбилиси сохраняет лидерство по числу новых инфицированных коронавирусом в Грузии – в столице было выявлено 1 588 новых случаев за сутки, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

Всего, по его словам, за 24 часа было проведено 18 907 тестов, из которых 11 064 – на антиген и 7 843 – ПЦР.

Что касается регионов, то там ситуация выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев Имерети 599 Аджария 333 Самегрело - Земо Сванети 299 Шида Картли 263 Кахети 243 Гурия 114 Самцхе-Джавахети 94 Мцхета-Мтианети 83 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 28

На данный момент в Грузии 30 995 активных случаев коронавируса. Из них 6 817 зараженных лечатся в клиниках страны, 3 227 человек – в ковид-гостиницах, а 20 951 – дома.

Из заболевших в тяжелом состоянии находится 1 165 человек, из которых 442 подключены к аппаратам искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса был зафиксирован в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число инфицированных в Грузии составляет 187 006 человек.