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Зураб Джапаридзе. Масштабная акция протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии

Салон красоты вместо лыжного клуба: "Гирчи" снова нашла способ обойти ковид-ограничения

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузия
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https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201212/250326253/Salon-krasoty-vmesto-lyzhnogo-kluba-Girchi-snova-nashla-sposob-oboyti-kovid-ogranicheniya.html

Согласно действующим ограничениям работа всех спортивных клубов запрещена, а вот салоны красоты могут работать беспрепятственно

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Один из основателей партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе опротестовал ограничение на работу лыжных клубов, устроив там салон красоты.

Джапаридзе прямо в здании клуба "Пролеск" воспользовался услугами стилиста и показал это на своей странице в социальной сети Facebook.

"Руководители протестуют против регуляций, из-за которых им пришлось остановить бизнес, куда они вложили более миллиона лари. Они открыли салон и теперь вы можете тут постричься и получить в подарок тренировку на лыжах или сноуборде", – сказал Джапаридзе.

Согласно действующим ограничениям, работа всех спортивных клубов запрещена, а вот салоны красоты могут работать беспрепятственно.

Зураб Джапаридзе. Гирчи среди болельщиков. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
© Sputnik / Shota Nozadze
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В конце ноября "Гирчи" и ее лидер встали на защиту фитнес-клуба "Реформер" в Батуми, который был оштрафован инспекцией труда Минздрава Грузии на 10 тысяч лари. Джапаридзе объявил сразу же после этого, что арендовал фитнес-клуб "Реформер" в качестве жилой площади, и теперь "никто не имеет права заходить в его квартиру", а помещение арендуется вместе с тренажерами.

Ограничения были задействованы 28 ноября и продлятся до 1 февраля. Причиной введения ограничений стало быстрое распространения коронавируса в Грузии.

Первый случай коронавируса был зафиксирован в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число инфицированных в Грузии составляет 187 006 человек.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Партия "Гирчи", Грузия, Зураб Джапаридзе


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