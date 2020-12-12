Салон красоты вместо лыжного клуба: "Гирчи" снова нашла способ обойти ковид-ограничения

Согласно действующим ограничениям работа всех спортивных клубов запрещена, а вот салоны красоты могут работать беспрепятственно

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Один из основателей партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе опротестовал ограничение на работу лыжных клубов, устроив там салон красоты.

Джапаридзе прямо в здании клуба "Пролеск" воспользовался услугами стилиста и показал это на своей странице в социальной сети Facebook.

"Руководители протестуют против регуляций, из-за которых им пришлось остановить бизнес, куда они вложили более миллиона лари. Они открыли салон и теперь вы можете тут постричься и получить в подарок тренировку на лыжах или сноуборде", – сказал Джапаридзе.

Согласно действующим ограничениям, работа всех спортивных клубов запрещена, а вот салоны красоты могут работать беспрепятственно.

В конце ноября "Гирчи" и ее лидер встали на защиту фитнес-клуба "Реформер" в Батуми, который был оштрафован инспекцией труда Минздрава Грузии на 10 тысяч лари. Джапаридзе объявил сразу же после этого, что арендовал фитнес-клуб "Реформер" в качестве жилой площади, и теперь "никто не имеет права заходить в его квартиру", а помещение арендуется вместе с тренажерами.

Ограничения были задействованы 28 ноября и продлятся до 1 февраля. Причиной введения ограничений стало быстрое распространения коронавируса в Грузии.

Первый случай коронавируса был зафиксирован в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число инфицированных в Грузии составляет 187 006 человек.