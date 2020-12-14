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Подъемный кран на стройке нового дома

В Зугдиди 360 вынужденно перемещенных семей получили квартиры

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201214/250336967/V-Zugdidi-360-vynuzhdenno-peremeschennykh-semey-poluchili-kvartiry.html

В министерстве по делам вынужденно перемещенных лиц пообещали, что сделают все для того, чтобы в последующие четыре года максимально расселить вынужденных переселенцев

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. В Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети) 360 вынужденно перемещенных семей встретят Новый год в новых квартирах, которые им выделило государство.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Квартиры вынужденно перемещенным лицам передала министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе.

"Несколько месяцев назад мы обещали нашему вынужденно перемещенному населению, что до конца года 360 семей разместятся по этим новоотстроенным квартирам. И как видите, несмотря на то сложное положение, которое есть не только в стране, но и глобально в мире, мы все равно смогли выполнить наше обещание", - сказала Тикарадзе.

В течение 2020 года дома получили около двух тысяч вынужденно перемещенных семей, а за последние 8 лет – 22 655. Тикарадзе пообещала, что ведомство сделает все для того, чтобы в последующие четыре года максимально расселить вынужденно перемещенные семьи.

На сегодняшний день в Грузии проживают более 283,2 тысячи (более 90,1 тысячи семей) вынужденных переселенцев из Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Эти территории с начала 1990-х годов не контролируются властями Грузии. 

Государство поэтапно предоставляет им постоянное жилье. В 2019-2020 годах на решение проблем, связанных с вынужденно перемещенными лицами, выделено 328 миллионов лари (более 111,1 миллиона долларов).



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