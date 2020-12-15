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Новые автобусы грузинской столицы

Автобусы нового стандарта пополнили городской автопарк Зугдиди

photo: City Hall of Tbilisi / FB
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201215/250346318/Avtobusy-novogo-standarta-popolnili-gorodskoy-avtopark-Zugdidi.html

Автобусы полностью адаптированы для людей с ограниченными возможностями, каждый рассчитан на 50 пассажиров

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. Фонд муниципального развития Грузии, действующий при министерстве регионального развития и инфраструктуры, передал Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) 25 новых автобусов стандарта EURO 5 в рамках программы по обновлению общественного транспорта.

Новый зеленый автобус едет по улице Костава
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Автопарк Кутаиси пополнился новыми экологически чистыми автобусами

По данным Фонда, автобусы полностью адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Каждый рассчитан на 50 пассажиров.

Закупка автобусов осуществляется в рамках Программы развития городского транспорта Грузии. Программа финансируется Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), а общая стоимость контракта составляет 18,7 миллиона евро.

Объявленный тендер выиграла турецкая компания ООО Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. Компания обязалась, начиная с осени и до конца 2020 года, обеспечить муниципалитеты 117-ю 8,5-метровыми и 58-ю 10-метровыми автобусами.

Так, Кутаиси будет передано 60 автобусов, Рустави – 40, Гори – 30, Зугдиди – 25, Поти и Телави – по 10 автобусов.



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