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Люди передают друг другу купюры грузинской валюты лари различного номинала

Правительство Грузии выдало компенсации в 300 лари более 40 тысячам граждан

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Прием заявок на получение помощи начался 3 декабря и продолжится до 24 числа. Заявки подаются или самостоятельно, или работодателями только в электронном виде

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Компенсации от государства в размере 300 лари (около 90 долларов) уже получили 43 899 граждан Грузии, говорится на сайте Государственного агентства способствования трудоустройству.

По решению государства, лица, оставшиеся без работы на период ковид-ограничений с 28 ноября по 24 декабря, могут получить единоразовую компенсацию в размере 300 лари, заполнив заявку на сайте Службы доходов.

"По состоянию на 15 декабря единовременная компенсация в размере 300 лари зачислена еще 22 177 лицам, что в сумме более 6,6 миллиона лари", - говорится в сообщении Агентства.

Помощью от государства могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие статус малого бизнеса, физические лица, платящие фиксированный налог, а также лица со статусом микробизнеса, которые вынуждены были остановить свою деятельность из-за ограничений.

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Также компенсация в 300 лари положена и самозанятым лицам, работающим на закрытом из-за ограничений объекте и зарегистрированным в качестве налогоплательщика.

Прием заявок на получение помощи начался 3 декабря и продолжится до 24 числа.

Служба доходов после получения заявки проверяет ее соответствие условиям выдачи помощи и в течение трех дней предоставляет информацию Агентству способствования трудоустройству, которое и зачисляет помощь в течение трех дней.

Заявки о выдаче компенсаций подаются или самостоятельно, или работодателями только в электронном виде на сайте eservices.rs.ge.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (421)


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