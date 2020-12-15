Снимут ли ограничения в Грузии перед Новым годом? Главы клиник встретились с Гахария

ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Ограничения в связи с COVID-19 в Грузии перед Новым годом не должны быть сняты, заявил директор клиники Вахтанга Бочоришвили Давид Гаделия после встречи с премьер-министром Георгием Гахария.

Глава правительства встретился с руководителями клиник страны. Гахария рассмотрел с ними эффективность установленных ограничений, а также обсудил положение в госпитальном сервисе и мобилизацию медицинского оборудования.

По словам Гаделия, количество больных в стране не сократилось, но напряжение в системе здравоохранения немного снялось и сегодня положение более-менее стабильное.

"Сегодня уже нет того уровня истерии, как раньше. Одной из возможных причин может быть то, что эти ограничения работают. Поэтому моя просьба, и в этом меня поддержали множество моих коллег, - было бы хорошо, если эти ограничения не будут сняты. Понятно, что весь год был тяжелым, и будет правильно, если этот последний период мы бы тоже прошли скромно", - сказал Гаделия.

Руководители клиник отметили, что сейчас особенно важно быть осторожными, дабы избежать резкого роста мобильности и не поставить под угрозу достигнутые результаты. По словам директора клиники "Ньювижн госпитал" Мирзы Хиникадзе, на фоне ограничений нагрузка на госпиталь смягчилась.

"На фоне установленных ограничений, можно сказать, что мы научились культуре общения с ковидом. Нагрузка на госпиталь сравнительно смягчена. Смягчение определенных ограничений, наверное, в предновогодние дни возможно, но полная свобода вновь повысит количество инфицированных, и тот труд, который был проделан государством и каждым врачом, может оказаться напрасным", - считает Хиникадзе.

Директор клиник "Эвекс" Георгий Миндиашвили также считает, что снятие ограничений перед Новым годом связано с большими рисками.

"Это факт, что уровень распространения вируса снижен, но это не дает нам возможности расслабления. Мое личное мнение: мы должны быть максимально осторожными. К Новому году ограничения определенно должны быть смягчены, но чем осторожнее мы будем, тем лучше", — предупредил Миндиашвили.

На встрече также присутствовала замглавы Минздрава Грузии Тамара Габуния. Она отметила, что небольшая стабилизация эпидситуации, которая наблюдается в течение последних дней, является заслугой ограничений.

"Госпитальный сектор, который крайне переутомлен событиями последнего периода, конечно, максимально заинтересован в том, чтобы эта ситуация сохранилась и чтобы сотрудники системы имели возможность работы в условиях стабилизации", — отметила Габуния.

При этом Габуния подчеркнула, что пока рано говорить о полной стабилизации, поскольку ограничения продолжаются. Ближайшая неделя позволит получить окончательную картину, по которой и будут приняты решения, сказала замминистра.

Какие ограничения будут на праздниках в Грузии?

В период 24 декабря – 2 января по всей Грузии будут работать торговые центры, открытые и закрытые ярмарки; восстанавливается работа городского и междугороднего транспорта.

С 3 по 15 января по всей стране объявляются выходные, работают только банки, объекты и сервисы стратегического значения. Все ограничения восстановлены. В период 16 января–31 января восстанавливается работа городского и междугородного транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков (кроме выходных).

Ограничения не касаются: государственной и частной строительно-ремонтной деятельности; банковской и финансовой деятельности; работы магазинов продуктов питания, магазинов кормов для животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, киосков для прессы; услуг доставки; салонов красоты и центров эстетической медицины; автосервисов и услуг технического осмотра, услуг по ремонту бытовой техники, аграрных рынков. ​