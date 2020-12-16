Как будет работать спецкомиссия Грузии по вакцинации от COVID и кто в нее войдет

Основной задачей комиссии будет разработка национального плана действия по вакцинации от коронавируса

ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. В Грузии создается межведомственная координационная комиссия по вакцинации от коронавируса, соответствующее постановление правительства уже опубликовано на сайте "Законодательного вестника".

Согласно постановлению, комиссия создается для внедрения и определения политики вакцинации от COVID-19. Возглавит ее министр здравоохранения страны, а первый замминистра займет место зампредседателя комиссии.

В состав комиссии войдут замминистра финансов, замминистра экономики, замминистра иностранных дел, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, директор Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности, директор Центра координации чрезвычайных ситуации и неотложной помощи, ректор Тбилисского государственного медицинского университета, народный защитник Грузии и председатель национального совета биоэтики страны.

В работе комиссии также примут участие представительства таких крупных организаций в Грузии, как ВОЗ, Детского фонда ООН, Азиатского банка развития, Всемирного банка, Программы развития ООН, ЕС, Агентства международного развития США.

Главной задачей комиссии является разработка национального плана действия внедрения вакцинации от коронавируса.

Отмечается, что для внедрения вакцинации коронавируса нового типа, комиссия уполномочена содействовать координированной деятельности госструктур, международных организаций, профобъединений. Также иметь коммуникацию с COVAX Facility, координировать привлечение финансовых ресурсов для внедрения вакцинации, приглашать по необходимости деятельности комиссии экспертов, членов парламента Грузии, административных органов, международных организация и представителей стран-партнеров.

По предварительной информации, вакцина от коронавируса будет доступна в Грузии в марте-апреле 2021 года. Планируется, что она будет закуплена правительством страны и будет бесплатной для населения Грузии.

Как только вакцина будет утверждена Всемирной организацией здравоохранения, она будет доступна для страны. На первом этапе Грузия имеет право закупить дозу, которой хватит на 20% населения. Сейчас страна должна пройти подготовительный период и соответствующие этапы: Грузия уже внесла первый взнос за миллион 400 тысяч доз вакцины, нужной для вакцинации 700 тысяч людей.