Новая COVID-статистика Грузии: помогают ли ограничения?

С сильным отрывом "лидирует" в плане ковид-заражения в стране Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Аджария

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. В Грузии продолжается процесс интенсивного тестирования населения, за последние сутки в стране провели 17 943 теста, из них 10 477 на антиген и 7 466 – ПЦР, заявил замглавы штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

Из 3 487 новых случаев, выявленных за сутки, в Тбилиси выявлено – 1 477 случаев, Аджарии – 280, Имерети – 533, Квемо Картли – 254, Шида Картли – 283, Гурия – 66, Самегрело - Земо Сванети – 269, Кахети – 153, Мцхета-Мтианети – 85, Самцхе-Джавахети – 76, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 11.

На данный момент в Грузии 29 158 активных случаев. Из них 6 721 лечатся в больницах, в тбилисских клиниках находятся 2 876 инфицированных пациентов, в аджарских – 824, а в Имерети – 1 370.

В Грузии всего 1 103 тяжелых пациента, из них 497 – в Тбилиси, 148 – в Аджарии и 242 – в Имерети. К аппарату искусственного дыхания подключены 431 пациент, из них в Тбилиси – 219, Аджарии – 51, Имерети – 53. 2 461 человек находятся в ковид-гостиницах. Из них в Тбилиси – 823, Аджарии – 1 183, Имерети – 165. На дому лечатся 19 976 инфицированных пациентов.

В карантинных пространствах находятся 622 человека, из них в Тбилиси – 245, Аджарии – 179, Имерети – 7. В самоизоляции находятся 47 759, из них в Тбилиси – 19 261, Аджарии – 8 150, Имерети – 6 312.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.