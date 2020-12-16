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Пандемия коронавируса COVID - 19 Больница для инфицированных в Германии

"Будет сложно" – в Минздраве прокомментировали загруженность клиник в Грузии

© AP Photo / Jens Buettner
Грузия
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (431)
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До сих пор система здравоохранения максимально справлялась с ситуацией на фоне пандемии, отметили в ведомстве

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Госпитальный сектор Грузии в течение последних двух месяцев работает с максимальной загруженностью, и в том случае, если в январе 2021 года ситуация с COVID-19 в стране осложнится, системе это будет крайне трудно перенести, заявила замглавы Минздрава Тамар Габуния.

Поэтому к предстоящему снятию ограничений, по словам Габуния, нужно отнестись очень осторожно. Специалисты будут наблюдать за эпидположением в стране и, исходя из этого, принимать решения, отметила заминистра.

Небольшая стабилизация эпидситуации отразилась и на количестве коек, добавила Габуния. По данным на утро 16 декабря, в Грузии 700 свободных больничных коек для ковид-инфицированных пациентов.

В Грузии продолжается процесс интенсивного тестирования населения. За последние сутки в стране провели более 17 тысяч тестов и выявили 3 487 новых случаев коронавируса. Таким образом, с начала пандемии в Грузии выявили более 198 тысяч случаев коронавируса, более 167 тысяч – выздоровели, а 1 922 – скончались. Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (431)


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