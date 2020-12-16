Иностранцам продлили срок пребывания в Грузии до лета 2021 года

По истечении срока законного пребывания в Грузии иностранцы обязаны покинуть страну, в противном случае им грозит штраф или даже выдворение с запретом въезда

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Иностранцам или лицам, не имеющим гражданство, которые не смогли выехать из Грузии из-за пандемии коронавируса, продлили срок легального пребывания в стране до 1 июля 2021 года, говорится на сайте "Законодательного вестника Грузии".

Поправки внесены в постановление "О мерах по предотвращению возможного распространения нового коронавируса в Грузии и утверждению плана оперативного реагирования на случаи нового коронавирусного заболевания" от 28 января 2020 года.

В связи с пандемией коронавируса власти Грузии с 14 марта задействовали льготный режим законного пребывания на территории Грузии иностранцев и лиц без гражданства. Но с 1 августа все они автоматически стали считаться нелегалами. Поэтому вскоре власти разрешили иностранцам остаться в стране до 31 декабря.

Согласно поправкам, в Грузии могут находиться только те иностранные граждане, у которых истек срок пребывания и которые не смогли покинуть страну из-за определенных причин:

государство, гражданами которого они являются, входит в зону высокого риска заражения;

государство, гражданами которого они являются, ввело ограничения на въезд из-за рубежа;

они находятся в больнице, в карантине или в самоизоляции;

им мешает вернуться в государство, гражданами которого они являются, отсутствие авиарейсов.

По истечении срока законного пребывания в Грузии иностранцы обязаны покинуть страну, в противном случае им грозит штраф или даже выдворение с запретом въезда в течение определенного срока – от двух до пяти лет.

Решение о выдворении принимает МВД Грузии – в каждом конкретном случае оно индивидуальное.

Что касается штрафов, то с момента истечения срока в течение трех месяцев он составляет 180 лари (около 55 долларов), а после удваивается.