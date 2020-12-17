У Пенсионного агентства Грузии появился новый директор

Должность директора Пенсионного агентства Грузии стала вакантной после того, как ее 16 января покинул Леван Сургуладзе

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Пост директора Пенсионного агентства Грузии в течение пяти лет будет занимать экономист Георгий Данелия, говорится в сообщении на сайте Агентства.

Должность директора Пенсионного агентства Грузии стала вакантной после того, как ее 16 января покинул Леван Сургуладзе. Он обратился к наблюдательному совету еще в декабре прошлого года с просьбой об освобождении с занимаемой должности, объяснив свое решение наличием других планов.

Отборочный конкурс на должность директора был объявлен 10 августа. Кандидатура Данелия была отобрана среди 88 участников.

"Сегодня я присоединился к команде Пенсионного агентства, и наша задача – обеспечить эффективную работу Агентства. Как вы знаете, пенсионная схема является долгосрочным дивидендом для граждан Грузии, и она должна сыграть важную роль в развитии экономики страны", – заявил Данелия.

Данелия имеет степень доктора экономики. Звание магистра экономики и финансов он получил в Магдебургском университете. Имеет восьмилетний опыт работы в управлении инвестиционными проектами в финансовом секторе. В течение нескольких лет работал в Государственном Партнерском фонде на разных позициях: был директором Инвестиционного департамента и заместителем исполнительного директора в направлении инвестиций.

Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (7,3 тысячи долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. В случае ежегодной зарплаты от 24 до 60 тысяч лари (более 18 тысяч долларов) государство будет перечислять лишь 1%.

По последним данным, в пенсионной схеме включены более одного миллиона человек. Объем пенсионных накоплений превысил 1,08 миллиарда лари (329 миллионов долларов), выплаты получили 560 граждан. А на пенсионные накопления уже начислена прибыль в размере 102 миллиона лари (31 миллион долларов).