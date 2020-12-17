В Грузии решена проблема незаконной вырубки леса – в регионах появились "Деловые дворы"

Два года назад власти Грузии объявили о начале бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы как к браконьерам, так и к людям, которые покрывают их

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства завершило обустройство "деловых дворов" в шести регионах Грузии, заявил и. о. министра окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, представляя отчет о работе ведомства за 2020 год.

Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины будет происходить только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.

Соответственно, постепенно будут запрещены так называемые "социальные вырубки", когда жители регионов могли получить лицензию на вырубку с целью обогрева или обеспечения других социально-бытовых нужд.

"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране и выводит лесопользование на совершенно новый уровень.

Охраняемые территории

В 2020 году площадь охраняемых территорий Грузии рекордно выросла и расширилась на 122 374 гектара.

На сегодняшний день общая площадь защищенных территорий составляет 793 351 гектар, что составляет 11,38% территории страны.

В текущем году появились три новые защищенные территории и расширилась одна.

Развитие экотуризма

Несмотря на пандемию коронавируса, ведомство активно продолжает развивать экотуризм.

В 2020 году на охраняемых территориях Грузии реализуются около 30 проектов экотуризма с общим объемом инвестиций до 7 миллионов лари. Давиташвили особо отметил поддержку международных партнерских организаций в реализации проектов.

Построены, отремонтированы и близятся к завершению до 200 км пешеходных тропинок для экотуризма в еловом заповеднике Боржоми-Харагаульского Национального парка и на территории Абастумани, в Сатаплиа, в Аджаметском заповеднике, Алгетинском национальном парке. В Национальном парке Колхети организован аттракцион экотуризма "Веревочный парк". В национальном парке Пшав-Хевсурети в Шатили создается Центр для визитеров международного стандарта стоимостью до 4 миллионов лари.

Несмотря на пандемию, на охраняемых территориях Грузии непрерывно реализуется рекордное количество инвестиционных проектов на сумму более 89 миллионов лари. Среди них каньон Цалка (бывший Дашбаши), который является первой частной международной инвестицией в Грузии.

Реализация этих проектов внесет значительный вклад в привлечение туристических потоков в охраняемые территории после окончания пандемии и даст местному населению возможность получить дополнительную экономическую выгоду, подчеркнул Давиташвили.

Природоохранные правонарушения

В ходе отчета Давиташвили рассказал о выявлении 6,4 тысячи фактов природоохранных правонарушений Департаментом природоохранного надзора. Из них 367 содержали признаки уголовного преступления.

В сумме выписаны штрафы в размере 1,6 миллиона лари, а размер нанесенного ущерба окружающей среде составил более 3,7 миллиона лари.

Процесс проверки производителей пластиковых пакетов стал более масштабным, чтобы гарантировать, что они не попадут в розничную сеть и уменьшат загрязнение окружающей среды. В 2020 году 2 142 450 единиц пластиковых пакетов были опечатаны и конфискованы в результате проверок и лабораторных исследований компаний-производителей.

Также Давиташвили рассказал, что продолжается исследование качества автомобильного топлива в процессе доставки. В результате этих мер потребление некондиционного топлива будет сведено к минимуму, что само по себе снизит выброс вредных веществ в окружающую среду.

В 2020 году отобрано 344 пробы топлива из резервуаров 280 АЗС по всей стране. В результате проверки, лишь 33 образца дизельного топлива и бензина не соответствовали нормам, предусмотренным законодательством.