Взламывали банковские счета и крали деньги – в Грузии задержали киберпреступников

Всего обвиняемые обманом через фишинговую страницу в соцсети присвоили деньги восьми граждан. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. В Грузии за киберпреступление задержали трех человек – злоумышленники взломали банковские счета граждан и незаконно присвоили сумму в размере 75 тысяч лари (22,7 тысячи долларов), сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.

Полицейские задержали граждан 29 и 24 лет, а также разоблачили по данному факту одного несовершеннолетнего – 17-ти лет.

Следствие установило, что именно несовершеннолетний распространил в социальной сети Facebook т. н. фишинговую, поддельную страницу, похожую на один из интернет-банков и предлагал пользователям соцсети принять участие в розыгрыше. Таким образом он вводил граждан в заблуждение: те вписывали в соответствующие поля фишинговой страницы собственные данные интернет-банка и они отображались злоумышленнику.

С помощью этих данных, обвиняемый противозаконно овладел суммой, которые были на этих счетах, после чего перечислял деньги на счета своих сообщников, а также на счета цифровой валюты. По поручению двух других обвиняемых были зарегистрированы электронные кошельки, откуда члены преступной группировки обналичили данную сумму.

Всего обвиняемые обманом присвоили деньги восьми граждан. Они признаются в содеянном.

Следствие идет по трем статьям УК Грузии – "нарушение тайны частной коммуникации", "самовольное проникновение в компьютерную систему", "кража". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет.