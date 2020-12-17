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Георгий Гахария

"Мы должны воздержаться от больших новогодних застолий" – Гахария

photo : Government of Georgia / FB
Грузия
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Гражданам Грузии во избежание роста заражений лучше воздержаться от традиционных больших новогодних застолий, отметил Гахария

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Гахария призвал население страны скромно встретить наступающий Новый год и воздержаться от традиционных застолий.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с руководителями ведущих клиник страны
photo : Government of Georgia / FB
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В связи со второй волной пандемии коронавируса в Грузии все культурные мероприятия отменены. Виртуальный новогодний гала-концерт состоится в стране 31 декабря. Музыкальные номера будут исполняться вживую. Кроме этого, будут вестись прямые эфиры из разных районов и городов с участием разных исполнителей.

"В этом году мы должны иначе встретить Новый год. Наши новогодние мероприятия должны быть скромными, больше в семейном кругу. И мы должны воздержаться от привычных для нас больших новогодних застолий", – заявил Гахария на заседании правительства Грузии.

Как отметил и. о. премьера, для дальнейшего восстановления экономики огромное значение будет иметь то, как население проведет новогодние праздники. Гахария также заострил внимание на значении ношения масок.

"Этот год – особенный год, с вызовами. И для дальнего восстановления нашей экономики огромное значение будет иметь то, как мы справимся с этими новогодними праздниками. Ношение масок в стране увеличено до 65%. Однако этого недостаточно. Наша задача повысить этот показатель до 90-95%. Это тот показатель, когда мы сможем смело открыть нашу экономику. Мы должны сделать все, чтобы сохранить нашу мобильность на низком уровне или увеличить тогда, когда все риски будут застрахованы", – отметил Гахария.

В стране в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

В период 24 декабря – 2 января по всей Грузии будут работать торговые центры, открытые и закрытые ярмарки, восстанавливается работа городского и междугороднего транспорта.

Вид из окна самолета
© CC0 / Pixabay
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С 3 по 15 января по всей стране объявляются выходные, работают только банки, объекты и сервисы стратегического значения. Все ограничения восстановлены.

В период 16 января - 31 января восстанавливается работа городского и междугородного транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков (кроме выходных).

Ограничения не касаются: государственной и частной строительно-ремонтной деятельности; банковской и финансовой деятельности; работы магазинов продуктов питания, магазинов кормов для животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, киосков для прессы; услуг доставки; салонов красоты и центров эстетической медицины; автосервисов и услуг технического осмотра, услуг по ремонту бытовой техники, аграрных рынков.



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