Гахария отметил результат коронавирусных ограничений в Грузии

И.о. премьера призвал население беречь пожилых и хронических больных, и чтобы сохранить стабильную эпидситуацию в стране поступать отвественно и разумно

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. После введения коронавирусных ограничений в Грузии прошло 20 дней и стране удалось остановить темпы распространения инфекции, заявил и.о. премьер-министра Георгий Гахария.

При этом, по его словам, во многих странах Европы на сегодняшний день фиксируются такие рекорды по смертности среди ковид-зараженных, каких не было даже после Второй Мировой Войны.

"Наша главная задача сейчас заключается в том, чтобы мы берегли пожилых людей. С этой ответственностью как государство, так и граждане, а также бизнес-сектор должны действовать в новогодние дни", - сказал Гахария перед началом заседания правительства Грузии.

Он также отметил, что сегодня в стране впервые в условиях более 17 тысяч сделанных за сутки тестов медики выявили прирост инфицированных меньше трех тысяч случаев.

По словам Гахария, европейские государства только сейчас ужесточают ограничения, в том числе новогодние и рождественские. И Грузия должна сделать все для того, чтобы каждый последующий шаг был ответственным и разумным.

"Учитывая этот факт, мы должны сделать все, чтобы сохранить это небольшое достижение, результат, который сегодня, можно сказать, у нас есть. А для этого, в первую очередь,мы должны уберечь наших пожилых, стариков, хронических больных", - подчеркнул Гахария.