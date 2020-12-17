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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Гахария отметил результат коронавирусных ограничений в Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Грузия
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (434)
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И.о. премьера призвал население беречь пожилых и хронических больных, и чтобы сохранить стабильную эпидситуацию в стране поступать отвественно и разумно

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. После введения коронавирусных ограничений в Грузии прошло 20 дней и стране удалось остановить темпы распространения инфекции, заявил и.о. премьер-министра Георгий Гахария.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alex Shlamov
COVID-статистика – в Грузии снижаются темпы инфицирования

При этом, по его словам, во многих странах Европы на сегодняшний день фиксируются такие рекорды по смертности среди ковид-зараженных, каких не было даже после Второй Мировой Войны.

"Наша главная задача сейчас заключается в том, чтобы мы берегли пожилых людей. С этой ответственностью как государство, так и граждане, а также бизнес-сектор должны действовать в новогодние дни", - сказал Гахария перед началом заседания правительства Грузии.

Он также отметил, что сегодня в стране впервые в условиях более 17 тысяч сделанных за сутки тестов медики выявили прирост инфицированных меньше трех тысяч случаев.

По словам Гахария, европейские государства только сейчас ужесточают ограничения, в том числе новогодние и рождественские. И Грузия должна сделать все для того, чтобы каждый последующий шаг был ответственным и разумным.

"Учитывая этот факт, мы должны сделать все, чтобы сохранить это небольшое достижение, результат, который сегодня, можно сказать, у нас есть. А для этого, в первую очередь,мы должны уберечь наших пожилых, стариков, хронических больных", - подчеркнул Гахария.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (434)


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