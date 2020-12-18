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Грузинский Технический Университет

Плюсы пандемии: как студенту из Грузии удалось за год пройти более 160 семинаров

© Sputnik / Alex Shlamov
Грузия
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Sputnik Грузия
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От курсов российской военной техники до бухгалтерского учета - как грузинский студент нашел в пандемии отличные преимущества

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Студент факультета информатики и систем управления Грузинского технического университета Отар Мурманишвили зря времени не терял и за время пандемии коронавируса прошел курсы различных международных организаций Европы и США и получил в целом 161 сертификат, сообщает вуз в Facebook.

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photo: And Then We Danced / FB
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Как рассказывает cам Мурманишвили, в период, когда из-за COVID-19 все в мире закрылось и большинство учреждений перевели процесс обучения в онлайн-формат, свободного времени у молодого человека оказалось предостаточно. Поэтому студент Технического университета решил обучиться чему-то новому и получить соответствующие сертификаты.

"В основном, все, за что я берусь, у меня выходит легко. Я учусь, играю на пяти инструментах, пою 14 лет, играю в шахматы 17 лет. Дистанционный режим облегчил процесс учебы в тысячу раз", - говорит Мурманишвили.

Бесплатные курсы Отар находил на разных иностранных сайтах и проходил их, по его словам, в основном ночами. Так, за две ночи Мурманишвили получил аж 24 сертификата.

Как говорит студент, в ответ на пандемию академии и колледжи разных стран, чтобы не прекращать работу, перешли на бесплатную систему учебных сертифицированных курсов. Это увеличило объем информации, посещаемость и количество посетителей их веб-сайтов.

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© photo: Sputnik / Anton Denisov
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"Я даже прошел курсы военной техники на русском и английском языках - курсы для войск НАТО и современной российской военной техники, атомно-ядерной науки и подводных лодок. Я получил в общей сложности 160 + 1 сертификат и несколько десятков грамот в различных областях: информатика, финансы, банковская система, бухгалтерский учет, менеджмент и его направления в различных областях", - рассказал Мурманишвили.

Однако это не единственная победа Отар Мурманишвили в 2020 году. По информации вуза, студент бакалавриата ГТУ по инженерной физике, не только получил 161 международный сертификат и 80 грамот во время пандемии, но и добился еще одного значительного успеха - стал стипендиатом Грузинского технического университета.

 



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