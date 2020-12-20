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Минздрав Грузии рекомендует сохранить строгие ограничения из-за коронавируса

© Sputnik / Alex Shlamov
Грузия
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (453)
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По словам главы Минздрава, сейчас проводятся консультации по пересмотру ограничений с представителями бизнеса, правительством и экспертами

ТБИЛИСИ, 20 дек - Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии рекомендует сохранить в стране строгие ограничения, введенные из-за коронавируса, но не исключает их изменений, заявила и.о. министра здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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На сегодняшний день в Грузии введены строгие ограничения, которые вызывают протест населения из-за приостановления экономической деятельности и запрета на передвижение в общественном транспорте.

"Рекомендацией Минздрава остаются строгие ограничения, но тут надо учесть, что наши граждане из-за них кроме проблем с экономической деятельностью испытывают ментальные проблемы. Поэтому важно сохранить баланс, который не навредит защите от вируса, а также ментальному здоровью. Также должна быть пересмотрена и экономическая деятельность", – сказала Тикарадзе.

При этом она отметила, что у государства есть рычаги снова ввести ограничения по мере надобности.

Назвала и.о. главы Минздрава и сроки принятия решения.

"У нас есть два дня, чтобы обсудить, какие будут ограничения", – сказала Тикарадзе.

По ее словам, в данный момент проводятся консультации с представителями бизнеса, правительством и экспертами по пересмотру ограничений.

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photo: Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
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Согласно решению правительства, в крупных городах Грузии закрылись рестораны и спортзалы, все частные спортивные секторы, введен запрет на работу всех магазинов, кроме продуктовых и бытовой химии, а также зоомагазинов и аптек, не работают вещевые рынки.

Ограничения частично будут сняты в период с 24 декабря по 3 января, а после введены снова до 15 января.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (453)
Теги:
Екатерина Тикарадзе, Минздрав Грузии, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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