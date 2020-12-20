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Уничтожение наркотиков. Архивное фото

Борьба с наркопреступностью в Грузии в 2020 году – данные МВД

© AP Photo / Arnulfo Franco
Грузия
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Итоги 2020 года в Грузии (3)
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Раскрываемость преступлений, связанных с наркотиками, самая высокая и в среднем составляет более 70%

ТБИЛИСИ, 20 дек - Sputnik. В 2020 году сотрудникам полиции Грузии удалось задержать 71 человека за торговлю наркотиками и 16 человек, включенных в наркоторговлю по интернету, говорится в материалах на сайте МВД.

Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Наркопреступления – один из самых распространённых видов преступлений в Грузии. Они занимают третью строчку среди самых распространенных нарушений УК Грузии после воровства и семейного насилия.

Как ранее сообщали в МВД Грузии, наркотики в страну поступают по трем путям – восточное направление, по которому попадают тяжелые наркотики, типа героина, а также западное или европейское направление для клубных наркотиков и интернет-реализация.

По данным ведомства, за 2020 год полиции удалось прикрыть 13 интернет-магазинов наркотиков и выявить в Грузии нарколабораторию, в которой изготавливали "мефедрон".

Кроме того, грузинским полицейским удалось изъять 40 килограммов героина из международного наркотрафика. Всего же за год было изъято 89 килограммов героина, килограмм кокаина, семь тысяч таблеток "субутекса" и 6,5 килограмма новых психоактивных веществ.

Между тем, раскрываемость преступлений, связанных с наркотиками, самая высокая и в среднем составляет более 70%.

Вахтанг Гомелаури
photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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Самое жесткое в Грузии и наказание за преступления, связанные с реализацией наркотиков. В этом случае преступникам грозит высшая мера, существующая в Уголовном кодексе, – бессрочное заключение.

Более лояльный подход в Грузии к потребителям наркотических веществ. За приобретение и хранение срок в разы меньше, чем за реализацию, а вот курение марихуаны в одиночестве у себя дома в Грузии не является преступлением – при обнаружении у человека дозы этого наркотика ему грозит лишь штраф.

При этом в Грузии очень большой список препаратов, причисленных к наркотическим и психотропным веществам, реализация которых без рецепта считается преступлением. Этот список постоянно пополняется во избежание распространения аптечной наркомании.

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Итоги 2020 года в Грузии (3)
Теги:
МВД Грузии, Грузия, Наркотики, Наркоторговля


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