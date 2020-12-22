Общественный транспорт на праздники в Грузии работать не будет

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. В больших городах Грузии в период с 24 декабря до 2 января общественный транспорт работать не будет, заявила вице-премьер Майя Цкитишвили.

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"Координационный совет принял решение с 24 декабря по 2 января включительно не смягчать ограничения в том масштабе, как это было запланировано изначально. В частности, в силе остается ограничение муниципального транспорта в больших городах – в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави", – сказала Цкитишвили.

Также остается ограничение междугороднего транспорта по масштабу всей страны, как это было установлено с 22 ноября.