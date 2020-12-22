Полный список ограничений в Грузии на период с 24 декабря по 2 января

Грузия активно борется с распространением COVID-19, в связи с чем жителей страны на новогодние праздник ждут строгие ограничения

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Межведомственный координационный совет при правительстве Грузии утвердил новый список ограничений, которые будут действовать в период с 24 декабря по 2 января.

Ранее в правительстве анонсировали полное снятие ограничений, введенных с 28 ноября.

Так, по решению межведомственного совета в период с 24 декабря по 2 января будут действовать следующие ограничения:

запрет на работу муниципального транспорта в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави;

запрет на междугородний общественный транспорт;

запрет на работу вещевых и ремонтных рынков;

запрет на культурные и развлекательные мероприятия;

запрет на работу объектов питания и ресторанов в масштабе страны, кроме доставки;

запрет на передвижение с 21:00 до 05:00, исключение составят 31 декабря и 7 января.

Кроме того, совет разработал следующие рекомендации для магазинов, кроме продуктовых, зоомагазинов и аптек.

Согласно решению совета, такие магазины получат право на работу с 07:00 до 19:00 с допуском одного человека на 20 квадратных метров. Внутри и снаружи магазинов очереди будут управляться их сотрудниками, скидки должны объявляться в утренние часы и на онлайн-продажах, кабинки для примерки работать не будут.

Кроме того, возврат товара будет возможен в течение месяца, после 1 февраля. Также в торговых центрах будет запрещена работа объектов питания.

Помимо этого, будут действовать ограничения для работы ресторанов при гостиницах: они будут иметь право работать до 21:00, а после перейдут на работу обслуживания номеров.