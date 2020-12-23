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Эпидемия коронавируса - пожилые женщины в масках идут по улице

COVID-статистика Грузии – больше выздоровевших, меньше инфицированных

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (485)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201223/250429238/COVID-statistika-Gruzii--bolshe-vyzdorovevshikh-menshe-infitsirovannykh.html

"Лидирует" по ковид-заражению в стране грузинская столица, за ней следует регионы Имерети, Шида и Квемо Картли

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 14 457 тестов, из них 8 359 на антиген, 6 098 – ПЦР и выявили 2 345 новых случаев, заявил замглавы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

Из 2 345 новых случаев, выявленных за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 1 017 случаев, Аджарии – 139, Имерети – 429, Квемо Картли – 157, Шида Картли – 192, Гурия – 16, Самегрело - Земо Сванети – 146, Кахети – 158, Мцхета-Мтианети – 43, Самцхе-Джавахети – 34, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 14.

Руководитель лаборатории Лугара Паата Имнадзе
photo: Government of Georgia / FB
В Грузии обследуют нескольких пациентов на новый штамм коронавируса

На данный момент в стране 20 644 активных случая коронавируса, из них 6 270 лечатся дома. В тбилисских клиниках лечатся 2 781, Аджарии – 655, Имерети – 1 287.

На сегодня в стране 1 082 тяжелых пациента, из них в Тбилиси – 529, Аджарии – 123, Имерети – 231. К аппарату искусственного дыхания подключены 414 пациентов, из них в Тбилиси – 208, Аджарии – 41, Имерети – 86. 1,6 тысячи человек находятся в ковид-гостиницах, из них 591 – в Тбилиси, 721 – в Аджарии и 115 – в Имерети. Дома лечатся 12 774 человека.

В карантинных пространствах находятся 455 человек, из них в Тбилиси – 202, Аджарии – 131, Имерети – 6. В самоизоляции находятся 39 672 человека, из них в Тбилиси – 19 113, Аджарии – 4 634, Имерети – 5 363.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (485)


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