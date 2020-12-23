Очередная жертва коронавируса в Грузии: умер заммэра района Вани

Мужчина проходил курс лечения в одной из тбилисских клиник в течение трех недель. Состояние здоровья пациента было тяжелым

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Заместитель мэра района Вани (регион Имерети) Гонер Мепаришвили скончался от осложнений, вызванных заражением коронавируса, сообщает телеканал "Рустави 2".

Мепаришвили проходил курс лечения в одной из клиник в Тбилиси в течение трех недель. Состояние здоровья инфицированного коронавирусом пациента было тяжелым.

Мепаришвили был подключен к аппарату искусственного дыхания, однако врачам не удалось спасти мужчину.

С начала пандемии в Грузии выявили 214 871 тысячу случаев коронавируса, выздоровели 119 968 тысяч, скончались 2 233 человека. Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля.