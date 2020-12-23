Президент Грузии подарила Минздраву аппараты искусственной вентиляции легких

Аппарат искусственной вентиляции легких – одно из самых нужных медицинских средств при лечении больных с коронавирусом

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Президент Грузии передала Минздраву страны 30 аппаратов искусственной вентиляции легких, говорится в сообщении на сайте администрации главы государства.

Аппарат искусственной вентиляции легких – один из самых нужных медицинских средств при лечении больных с коронавирусом.

"Это символический жест от нашей администрации, чтобы выразить свою солидарность вашему министерству и в целом усилиям всей системы здравоохранения. Мы приобрели аппараты на наши сбережения", – заявила Зурабишвили при личной встрече с и.о. главы Минздрава Экой Тикарадзе.

Она выразила благодарность Тикарадзе за работу и пожелала ей успешного нового года.

На данный момент в стране 20 644 активных случая коронавируса, из них 6 270 лечатся дома. В тбилисских клиниках лечится 2 781, Аджарии – 655, Имерети – 1 287.

Сегодня в стране 1 082 тяжелых пациента, из них в Тбилиси – 529, Аджарии – 123, Имерети – 231. К аппарату искусственного дыхания подключены 414 пациентов, из них в Тбилиси – 208, Аджарии – 41, Имерети – 86. 1,6 тысячи человек находятся в ковид-гостиницах, из них 591 – в Тбилиси, 721 – в Аджарии и 115 – в Имерети. Дома лечатся 12 774 человека.