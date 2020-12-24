В тюрьмах Грузии нет зараженных COVID-19 – Минюст

Любой подозрительный случай, будь то высокая температура или другой симптом, в местах лишения свободы тщательно проверяется, заверили в ведомстве

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Ни в одной тюрьме не было зафиксировано случая заражения коронавирусом нового типа, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.

Так в ведомстве прокомментировали распространенную в социальных сетях информацию о том, что якобы осужденные Ксанской тюрьмы инфицированы COVID-19, а служба это скрывает.

"Специальная пенитенциарная служба заявляет, что это ложь. Ни в одном пенитенциарном учреждении в Ксани (№15 и №10) и ни в других пенитенциарных учреждениях не были зафиксированы случаи COVID-19. Любой подозрительный случай (будь то высокая температура или любой другой подозрительный симптом) проверяется и до сегодняшнего дня ни один случай COVID-19 не был подтвержден", – говорится в заявлении.

В случае выявления вируса Специальная пенитенциарная служба сделает публичное заявление, как это было в случае выявления вируса в карантинном пространстве, отмечают в ведомстве.

"Специальная пенитенциарная служба призывает всех воздержатся от распространения подобной непроверенной информации, что может вызвать тревожность среди заключенных и членов их семей", – отмечено в заявлении службы.

На сегодняшний день на фоне вступивших в силу ограничений из-за пандемии коронавируса в грузинских тюрьмах до 1 января введен запрет на краткосрочные свидания. Помимо запрета на свидания до 28 декабря заключенным также запрещено отправлять посылки.

Целью такого строгого решения является предотвращение распространения коронавируса в грузинских тюрьмах. На данном этапе в них действуют усиленные меры безопасности: заключенные перед попаданием в тюрьму проходят тестирование на коронавирус и обязательный карантин, а сотрудники тюрьмы переведены на казарменное положение.