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Эпидемия коронавируса. Полиция следит за ношением масок и соблюдением ограничений в Грузии

Грузинская полиция выявила до 500 фактов нарушений ковид-ограничений за сутки

photo: Patrol Police of Georgia / FB
Грузия
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (501)
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Большинство людей оштрафовали за нарушение масочного режима, остальных – за выход из дома в ночное время

ТБИЛИСИ, 24 дек - Sputnik. За последние сутки полиция выявила 489 фактов нарушения ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, говорится на сайте МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта.

За минувшие 24 часа полиция привлекла к административной ответственности 89 человек. Это лица, которых застали на улице после девяти вечера. За нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафовано 400 человек.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Министерство внутренних дел вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (501)


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