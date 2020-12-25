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Георгий Гахария

Кто стал "Человеком года"? Georgian Times спросил об этом журналистов

photo : Government of Georgia / FB
Грузия
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https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201225/250453076/Kto-stal-Chelovekom-goda-Georgian-Times-sprosil-ob-etom-zhurnalistov.html

Проанализировав события очень тяжелого для всех года, журналисты выбрали лидеров в таких номинациях как человек, политик, медик, антигерой года, а также самое главное политическое событие и проблема года

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй назван "Человеком года", а политиком года - премьер-министр Георгий Гахария. Это результаты опроса среди журналистов, впервые проведенного в этом году медиа-холдингом Georgian Times.

Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй
photo : Government of Georgia / FB
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В опросе поучаствовали до 30 известных журналистов ведущих СМИ, они выбрали самых ярких и влиятельных фигур в 11 номинациях. 

"2020 год как для всего мира, так и для нашей страны выдался достаточно тяжелым. Это связано как с глобальной пандемией, так и с локальными политическими процессами. Можно сказать, что журналисты находятся на передовой линии фронта, так же как полицейские и медики. Поэтому мы решили опросить наших коллег и представить общественности оцениваемые ими события", - сказал президент медиа-холдинга "Джорджиан Таймс" Малхаз Гулашвили.

Так, большинством голосов врачом года представители медиа назвали руководителя университетской клиники Левана Ратиани, а специальностью 2020 года стала профессия медика.

Проблемой 2020 года названа пандемия коронавируса, а самым громким политическим событием - скандал, связанный со спорным участком монастырского комплекса Давид-Гареджи. К слову, с этим событием конкурировали парламентские выборы и военный конфликт в Нагорном Карабахе.

Граница Грузии с Азербайджаном. Монастырский комплекс Давид Гареджи
© Sputnik / STRINGER
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Согласно медиа-опросу, дипломатом года стала посол США в Грузии Келли Дегнан, бизнесменом года журналисты выбрали главу Wissol Group Сосо Пхакадзе.

Были в опросе и антигерои года. Таковым большинство журналистов назвало члена партии "Победившая Грузия" Губаза Саникидзе. Уступили ему в этой номинации экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и лидер партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.

Что касается культуры и спорта, тут лидеры - руководитель одного из самых известных танцевальных коллективов страны - Национального балета Грузии "Сухишвили" Илико Сухишвили ("Культурный деятель года") и баскетболист Торнике Шенгелия ("Лучший спортсмен").



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