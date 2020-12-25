Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открыта

Накануне на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, движение закрыли для большегрузов из-за снега и гололеда

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Движение всех видов транспорта в направлении грузино-российской границы свободно, говорится в сообщении департамента дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Накануне на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, движение закрыли для большегрузов из-за снега и гололеда. Пропускали лишь легковые машины.

Открыть дорогу удалось лишь после проведения очистительных работ.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.