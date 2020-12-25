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Военно-грузинская дорога

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открыта

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузия
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (127)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201225/250453340/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-Rossii-otkryta.html

Накануне на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, движение закрыли для большегрузов из-за снега и гололеда

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Движение всех видов транспорта в направлении грузино-российской границы свободно, говорится в сообщении департамента дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Строительство новой дороги, связывающей регион Имерети с высокогорным краем Грузии - Рача
photo: Roads Department of Georgia / FB
Два региона на западе Грузии свяжет новая кратчайшая дорога

Накануне на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, движение закрыли для большегрузов из-за снега и гололеда. Пропускали лишь легковые машины.

Открыть дорогу удалось лишь после проведения очистительных работ.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (127)
Теги:
Военно-грузинская дорога, ТПП "Казбеги - Верхний Ларс", Верхний Ларс, Грузия


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