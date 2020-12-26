В Грузии наличие незаконных построек в черте города станет уголовным преступлением

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси готовит законопроект, согласно которому любая незаконная постройка на государственной земле будет считаться уголовным преступлением, заявил мэр столицы Каха Каладзе.

Проблема незаконных построек стоит в Грузии с 90-х годов, когда этот вопрос не контролировался.

"Существующее на эту тему законодательство очень слабое и не может ограничить те факты незаконного строительства, которые есть в городе. Мы уже подготовили законодательную инициативу, у которой будет поддержка парламента. Инициатива предполагает введение уголовного наказания за присвоение государственных земель", – сказал Каладзе.

Чтобы построить дом в столице необходимо получить разрешение, а после – получить одобрение проекта самого дома. Кроме того, при выдаче разрешения необходимо соблюсти ряд дополнительных условий для строительства в конкретном районе.

Тема незаконных построек в Тбилиси стала особенно актуальной в декабре этого года. Мэрия снесла часть незаконно построенных домов на участках, принадлежащих государству в окраинном районе Тбилиси – Африка. Снос завершился столкновениями между полицией и хозяевами построек.

В мэрии города заявили, что время для демонтажа было выбрано правильно – строительство домов еще не было завершено и в них никто не проживал.