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Конституционный суд Грузии

Обыск без свидетелей и информация источника больше не главное для приговора в Грузии

© Sputnik / Seyran Baroyan
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201227/250460880/Obysk-bez-svideteley-i-informatsiya-istochnika-bolshe-ne-glavnoe-dlya-prigovora-v-Gruzii.html

Суд отметил, что безусловное доверие граждан сотрудникам полиции не должно подрывать доверия к суду

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Конституционный суд Грузии удовлетворил иск Левана Кебурия против парламента Грузии и признал недействительными нормы двух статей Уголовно-процессуального кодекса.

Так, согласно решению суда, результат обыска больше не будет главным основанием для вынесения обвинительного приговора, если его могут подтвердить только проводившие обыск полицейские без соответствующих нейтральных доказательств в виде видеозаписи или показаний других лиц.

Конституционный суд Грузии
© Sputnik / Seyran Baroyan
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Суд отметил, что безусловное доверие сотрудникам полиции не должно подрывать доверия к суду, поэтому суд должен видеть подтверждения слов полицейских в виде нейтральных и наглядных доказательств. По мнению суда, полицейские всегда могут заснять на телефон происходящее во время обыска.

Также суд принял решение, что показания полицейского, основанные на данных оперативного источника, тоже не могут стать основанием для обвинительного приговора.

Суд пояснил, что такие показания, которые основываются на информации источника, – форма косвенных показаний, которая создает риск несправедливого решения суда. По его мнению, сторона защиты такого обвиняемого не может допросить источник оперативной информации, поставить под вопрос доверительность информации источника, на основании которой суд выносит обвинительный приговор, что ставит под сомнение неоспоримость доказательств.

Норма перестанет действовать с 1 июля 2021 года, чтобы у парламента было время изменить законодательство в соответствии с требованиями Конституции.

Теги:
Конституционный суд Грузии


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