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Зимняя дорога - заснеженная трасса после снегопада

Непогода вызвала ограничения движения на дороге в Восточной Грузии

© Sputnik / STRINGER
Грузия
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (426)
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https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201227/250462591/Nepogoda-vyzvala-ogranicheniya-dvizheniya-na-doroge-v-Vostochnoy-Gruzii.html

После истечения 11 часов движение транспорта на перевале будет свободно, как и на всех остальных отрезках дороги

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. На перевале Паравани (94-110 км) дороги внутреннего значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда в Восточной Грузии из-за сложных метеорологических условий в течение 11 часов запрещено движение для всех видов транспорта, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.

Трафик - тбилисские дороги. Машины в вечерние часы на набережной города
© Sputnik / Alex Shlamov
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Запрет действует с 21:00-08:00 часов.

Ограничения были введены в связи с сильным ветром и снежными заносами.

В остальное время движение транспорта на участке свободно, как и на всех остальных отрезках дороги.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (426)
Теги:
дороги, Грузия


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