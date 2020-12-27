Непогода вызвала ограничения движения на дороге в Восточной Грузии

После истечения 11 часов движение транспорта на перевале будет свободно, как и на всех остальных отрезках дороги

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. На перевале Паравани (94-110 км) дороги внутреннего значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда в Восточной Грузии из-за сложных метеорологических условий в течение 11 часов запрещено движение для всех видов транспорта, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.

Запрет действует с 21:00-08:00 часов.

Ограничения были введены в связи с сильным ветром и снежными заносами.

В остальное время движение транспорта на участке свободно, как и на всех остальных отрезках дороги.