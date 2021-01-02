17:08 02 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0233
  • 100 RUB4.3912
  • USD3.2766
Поиск
Охранный периметр тюрьмы

В Грузии готовятся ввести послабления для осужденных бессрочно

© photo: Sputnik / Ivan Rudnev
Грузия
Получить короткую ссылку
186 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210102/250503188/V-Gruzii-gotovyatsya-vvesti-poslableniya-dlya-osuzhdennykh-bessrochno.html

Бессрочное заключение – высшая мера наказания в Грузии, предусмотренная для лиц, совершивших такие особо тяжкие преступления, как убийство, наркоторговля или другие действия, повлекшие тяжелые последствия

ТБИЛИСИ, 2 янв – Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в Уголовный кодекс Грузии, которые дают право осужденным бессрочно выйти на свободу через 20 лет при соблюдении определенных правил.

За законопроект проголосовали 83 депутата единогласно.

Парламент Грузии десятого созыва. Пленарное заседание
© Sputnik / STRINGER
Шаг к амнистии заключенных в Грузии сделан: парламент утвердил проект в первом чтении

Согласно проекту закона, если бессрочно осужденный пробыл в заключении 20 лет и полностью прошел программу подготовки выхода на свободу, которая пока находится в разработке, суд может освободить его условно.

При этом при рассмотрении таких дел будет рассматриваться как характер преступления, так и поведение преступника во время отбывания наказания, риск повторения преступления, личность осужденного и его семейные обстоятельства.

Кроме того, после 15 лет тюрьмы осужденные могут обратиться в суд с просьбой о смене меры заключения на общественно полезный труд либо домашний арест. В этом случае решение суд также будет принимать индивидуально исходя из всех риск-факторов.

Бессрочное заключение – высшая мера наказания в Грузии. Она предусмотрена для лиц, совершивших такие особо тяжкие преступления, как убийство, наркоторговля или другие действия, повлекшие тяжелые последствия.

Теги:
Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Салют во время празднования Нового 2021 года в Берлине
Салют в честь Нового 2021 года в самых красивых городах мира – фото
Космонавты поздравили жителей Земли с Новым годом - видео
Космонавты с орбиты поздравили жителей Земли с Новым годом - видео
Как безопасно встретить Рождество?
Как безопасно встретить Новый год в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться