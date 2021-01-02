В Грузии готовятся ввести послабления для осужденных бессрочно

Бессрочное заключение – высшая мера наказания в Грузии, предусмотренная для лиц, совершивших такие особо тяжкие преступления, как убийство, наркоторговля или другие действия, повлекшие тяжелые последствия

ТБИЛИСИ, 2 янв – Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в Уголовный кодекс Грузии, которые дают право осужденным бессрочно выйти на свободу через 20 лет при соблюдении определенных правил.

За законопроект проголосовали 83 депутата единогласно.

Согласно проекту закона, если бессрочно осужденный пробыл в заключении 20 лет и полностью прошел программу подготовки выхода на свободу, которая пока находится в разработке, суд может освободить его условно.

При этом при рассмотрении таких дел будет рассматриваться как характер преступления, так и поведение преступника во время отбывания наказания, риск повторения преступления, личность осужденного и его семейные обстоятельства.

Кроме того, после 15 лет тюрьмы осужденные могут обратиться в суд с просьбой о смене меры заключения на общественно полезный труд либо домашний арест. В этом случае решение суд также будет принимать индивидуально исходя из всех риск-факторов.

Бессрочное заключение – высшая мера наказания в Грузии. Она предусмотрена для лиц, совершивших такие особо тяжкие преступления, как убийство, наркоторговля или другие действия, повлекшие тяжелые последствия.