Сколько будет военных в Грузии в 2021 году

На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Максимальная численность личного состава Сил обороны Грузии в 2021 году составит не более 37 тысяч человек.

Численность грузинской армии осталась неизменной по сравнению с прошлым годом. Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии.

Численность сил обороны Грузии определяет парламент по представлению министерства обороны Грузии.

На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная.

На обязательную военную службу в Грузии призывают граждан страны в возрасте от 18 до 27 лет. Срок прохождения обязательной военной службы – 12 месяцев.