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Служба ЧС Грузии. Пожарные спасатели за работой

Сотни спасенных жизней: подвиги службы ЧС Грузии в 2020 году

photo: Emergency Management Service / FB
Грузия
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Темы:
Итоги 2020 года в Грузии (7)
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Служба по управлению ЧС – структура МВД Грузии, которая объединяет пожарные и спасательные службы, в том числе и спасателей, работающих на грузинских пляжах

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. В 2020 году пожарные и спасатели Грузии выполнили 45 тысяч заданий и спасли сотни жизней, таковы итоги работы службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Пожарные-спасатели за работой во время стихийного бедствия
photo: Emergency Management Service / FB
Пожарные-спасатели за работой во время стихийного бедствия

Служба по управлению ЧС – структура МВД Грузии, которая объединяет пожарные и спасательные службы, в том числе и спасателей, работающих на грузинских пляжах.

Из 45 тысяч заданий, полученных сотрудниками службы ЧС, 15 тысяч касались пожаров, в том числе и лесных пожаров, которые бушевали в Грузии весной и осенью.

Пожарные-спасатели за работой на тушении пожара
photo: Emergency Management Service / FB
Пожарные-спасатели за работой на тушении пожара

Кроме того, спасатели осуществили 30 тысяч спасательных операций за год и спасли сотни жизней пострадавших от пожаров, ДТП или от коварства водоемов.

Участвовали пожарные и спасатели и в борьбе с коронавирусом. Именно они устроили за сутки полевой госпиталь, рассчитанный на 100 человек в Марнеули (регион Квемо Картли).

Пожарные спасатели за работой во время операции по спасению жителей
photo: Emergency Management Service / FB
Пожарные спасатели за работой во время операции по спасению жителей

Были в 2020 году и новшества в самой пожарной службе. Они получили более 50 единиц новой техники, в том числе 30 новых пожарных машин. Для службы было построено три новых здания. Также в 2020 году повысилась и зарплата пожарных, при этом водолазы-спасатели в прошлом году стали получать в два раза больше. Кроме того, для всех смен была введена система бесплатного питания.

Темы:
Итоги 2020 года в Грузии (7)


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