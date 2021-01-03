Сотни спасенных жизней: подвиги службы ЧС Грузии в 2020 году

Служба по управлению ЧС – структура МВД Грузии, которая объединяет пожарные и спасательные службы, в том числе и спасателей, работающих на грузинских пляжах

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. В 2020 году пожарные и спасатели Грузии выполнили 45 тысяч заданий и спасли сотни жизней, таковы итоги работы службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

photo: Emergency Management Service / FB Пожарные-спасатели за работой во время стихийного бедствия

Служба по управлению ЧС – структура МВД Грузии, которая объединяет пожарные и спасательные службы, в том числе и спасателей, работающих на грузинских пляжах.

Из 45 тысяч заданий, полученных сотрудниками службы ЧС, 15 тысяч касались пожаров, в том числе и лесных пожаров, которые бушевали в Грузии весной и осенью.

photo: Emergency Management Service / FB Пожарные-спасатели за работой на тушении пожара

Кроме того, спасатели осуществили 30 тысяч спасательных операций за год и спасли сотни жизней пострадавших от пожаров, ДТП или от коварства водоемов.

Участвовали пожарные и спасатели и в борьбе с коронавирусом. Именно они устроили за сутки полевой госпиталь, рассчитанный на 100 человек в Марнеули (регион Квемо Картли).

photo: Emergency Management Service / FB Пожарные спасатели за работой во время операции по спасению жителей

Были в 2020 году и новшества в самой пожарной службе. Они получили более 50 единиц новой техники, в том числе 30 новых пожарных машин. Для службы было построено три новых здания. Также в 2020 году повысилась и зарплата пожарных, при этом водолазы-спасатели в прошлом году стали получать в два раза больше. Кроме того, для всех смен была введена система бесплатного питания.