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Человек с ОВЗ на инвалидной коляске

Права лиц с ОВЗ в Грузии теперь гарантированы законом: больше интеграции

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210106/250506398/Prava-lits-s-OVZ-v-Gruzii-teper-garantirovany-zakonom-bolshe-integratsii.html

Согласно нормам закона, государство берет на себя обязательство принять меры для реализации прав лиц с ОВЗ и дает гарантию их независимой жизни

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В Грузии полностью задействован закон "О правах лиц с ограниченными возможностями", в котором четко прописан запрет на дискриминацию и возможность независимой жизни для лиц ОВЗ.

Развлекательная программа в парке с участием лиц с ОВЗ
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
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Согласно нормам закона, государство берет на себя обязательство принять меры для реализации прав лиц с ОВЗ и дает гарантию их независимой жизни.

Среди таких гарантий будет полная реализация права на образование – в том числе обеспечение доступной инклюзивной системы образования, которая даст возможность лицу с ОВЗ получить не только среднее, но и высшее образование.

Также для лиц с ОВЗ будут действовать программы профессиональной ориентации.

Отныне власти позаботятся и о доступности лечебных учреждений для лиц с ОВЗ, а также улучшения доступа к сервисам здравоохранения и создании новых государственных программ реабилитации.

Берет на себя обязательство государство и по трудоустройству лиц с ОВЗ, путем создания специальных программ и создания специальных механизмов для регулирования отношений с работодателем.

Георгий ЧАЛАДЗЕ - блогер, автоэксперт
© Sputnik / Alex Shlamov
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Кроме того, государство даст возможность лицам с ОВЗ вступать в брак при согласии сторон без разрешения опекуна, а также самим им решать вопрос наличия детей.

Также лица с ОВЗ смогут сами представлять свои интересы в полиции, у нотариуса и в суде.

Кроме того, теперь, обратившись в органы местной власти, лицо с ограниченными возможностями может получить услуги персонального ассистента, который будет помогать ему в повседневной жизни либо в пользовании сервисами государства.

По последним данным, на 2017 год в Грузии было 124,5 тысячи лиц с ОВЗ. На данный момент неизвестно, сколько лиц с ОВЗ проживает в Грузии из-за запрета распространять конфиденциальные данные.



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