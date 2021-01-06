Права лиц с ОВЗ в Грузии теперь гарантированы законом: больше интеграции

Согласно нормам закона, государство берет на себя обязательство принять меры для реализации прав лиц с ОВЗ и дает гарантию их независимой жизни

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В Грузии полностью задействован закон "О правах лиц с ограниченными возможностями", в котором четко прописан запрет на дискриминацию и возможность независимой жизни для лиц ОВЗ.

Согласно нормам закона, государство берет на себя обязательство принять меры для реализации прав лиц с ОВЗ и дает гарантию их независимой жизни.

Среди таких гарантий будет полная реализация права на образование – в том числе обеспечение доступной инклюзивной системы образования, которая даст возможность лицу с ОВЗ получить не только среднее, но и высшее образование.

Также для лиц с ОВЗ будут действовать программы профессиональной ориентации.

Отныне власти позаботятся и о доступности лечебных учреждений для лиц с ОВЗ, а также улучшения доступа к сервисам здравоохранения и создании новых государственных программ реабилитации.

Берет на себя обязательство государство и по трудоустройству лиц с ОВЗ, путем создания специальных программ и создания специальных механизмов для регулирования отношений с работодателем.

Кроме того, государство даст возможность лицам с ОВЗ вступать в брак при согласии сторон без разрешения опекуна, а также самим им решать вопрос наличия детей.

Также лица с ОВЗ смогут сами представлять свои интересы в полиции, у нотариуса и в суде.

Кроме того, теперь, обратившись в органы местной власти, лицо с ограниченными возможностями может получить услуги персонального ассистента, который будет помогать ему в повседневной жизни либо в пользовании сервисами государства.

По последним данным, на 2017 год в Грузии было 124,5 тысячи лиц с ОВЗ. На данный момент неизвестно, сколько лиц с ОВЗ проживает в Грузии из-за запрета распространять конфиденциальные данные.